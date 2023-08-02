Белый дом планирует профинансировать вооружение Тайваня из бюджета, выделенного на помощь Украине — FT 2 августа, 12:49 Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины, пытаясь ускорить поставки оружия на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух анонимных собеседников.

По словам лиц, знакомых с планом, финансирование для Тайваня будет включено в качестве дополнительного запроса с целью ускорить предоставление оружия.

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Если Конгресс примет это решение, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

Ожидается, что Белый дом подаст соответствующий запрос в этом месяце.

Критики текущей стратегии Тайваня призвали Вашингтон быстрее поставлять оружие, поскольку Китай усиливает военную активность вокруг страны.

Сообщается, что Тайбэй ожидает поставки оружия на сумму 23 миллиарда долларов, включая гарпунные ракеты и разведывательные беспилотники, которые были одобрены администрациями США. В Белом доме отказались комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег потребуют для Тайваня.

Зак Купер, эксперт по безопасности в Азии в центре American Enterprise Institute, отметил, что включение поддержки Тайваня, который имеет очень сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, в украинский бюджет может помочь администрации и проукраинским республиканцам привлечь к поддержке Украины тех членов, которые в противном случае могли бы быть против.

«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев Палаты представителей в более сложное положение, поскольку многие из тех, кто выступает против финансирования Украины, выступают за поддержку Тайваня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении военной помощи Тайваню в размере 345 млн долларов. Это должно помочь Тайваню в возможном противостоянии с Китаем в будущем.

Издание Politico также сообщало, что администрация Байден готовится объявить о новом пакете военной помощи, который будет передан украинской армии.

О предварительном пакете военной помощи для Украины США объявили 25 июля. Пакет на сумму 400 млн долл. включает дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

