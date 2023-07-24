На Тайване начались военные учения 24 июля, 18:29 Флаг Тайваня (Фото:REUTERS/Ann Wang)

На Тайване начались масштабные ежегодные военные учения с боевой стрельбой, в которых принимают участие все подразделения Сил обороны острова. К учениям также привлечены гражданские администрации Тайваня.

Об этом сообщает CNA.

Отмечается, что военные учения Ханькуан, которые начали ежегодно проводить с 1984 года, стали 39-ми, они продолжаются в течение пяти следующих дней.

Видео дня

В первый день отрабатывались вопросы реагирования на внезапную атаку армии Китая и проверки возможностей передислокации военных в безопасные районы в отдаленных частях острова для сохранения их боеготовности и развертывания для отражения возможного вторжения. Также отработана мобилизационная составляющая, в рамках которой проведен сбор тайваньских резервистов в определенных местах и их отбытие в свои подразделения.

Часть истребителей ВВС, дислоцированных в западной части Тайваня, утром 24 июля была отправлена на авиабазу Хуалян на востоке острова для имитации вторжения. Эти самолеты приняли участие в первом этапе обучения под названием Ванань, имитируя рейд китайской боевой авиации.

«В ходе этого этапа проверяется вся система гражданской защиты от предупреждения и оповещения населения о воздушном нападении в эвакуацию граждан в безопасные места. До этого были вовлечены гражданские местные администрации и правоохранительные структуры Тайваня», — говорится в сообщении.

Кроме того, при приближении авиации в населенных пунктах Тайваня включились сирены воздушной тревоги, было остановлено движение всего транспорта и проведена эвакуация граждан в бомбоубежища и укрытия. На улицах патрулировали полицейские, координировавшие перемещение граждан.

«Этот этап длился около трех минут, после чего прозвучал отбой тревоги, и граждане снова отправились по своим делам, а местные органы власти дополнительно проверили работу укрытий и наличие продуктов питания и медицинских средств для пребывания населения в хранилищах в течение этого продолжительного времени», — говорится в сообщении.

В последующие дни армия Тайваня будет тренироваться отражать воздушные и морские атаки противника, препятствовать его попыткам взорвать десант и проводить противодесантные операции. Эти этапы сопровождаются боевыми стрельбами.