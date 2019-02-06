США продолжат кампанию против ИГИЛ - Помпео Сегодня, 17:46 5 Цей матеріал також доступний українською EPA Майк Помпео EPA

США остаются приверженными борьбе против террористов Исламского государства, несмотря на вывод своих войск из Сирии, сообщил государственный секретарь Майк Помпео.

Об этом он заявил в среду, 6 февраля, во время открытия международной конференции, посвященной борьбе против террористической группировки ИГИЛ, передает AFP.

По его словам, Вашингтон по-прежнему планирует возглавлять глобальную кампанию против ИГИЛ и призывает другие страны внести больший вклад, в том числе увеличить финансирование Сирии и Ирака, привлечь к ответственности экстремистов, захваченных сирийскими курдскими союзниками.

"Мы просим ваши страны поддержать нас, и благодаря нашим усилиям и Божьей помощи наступит день, когда окончательное поражение ИГИЛ станет реальностью", - сказал Помпео.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.