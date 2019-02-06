США продолжат кампанию против ИГИЛ - Помпео
США остаются приверженными борьбе против
террористов Исламского государства, несмотря на вывод своих войск из Сирии,
сообщил государственный секретарь Майк Помпео.
Об этом он заявил в среду, 6 февраля, во время
открытия международной конференции, посвященной борьбе против террористической
группировки ИГИЛ, передает AFP.
По его словам, Вашингтон по-прежнему планирует
возглавлять глобальную кампанию против ИГИЛ и призывает другие страны внести
больший вклад, в том числе увеличить финансирование Сирии и Ирака, привлечь к
ответственности экстремистов, захваченных сирийскими курдскими союзниками.
"Мы просим ваши страны поддержать нас, и
благодаря нашим усилиям и Божьей помощи наступит день, когда окончательное
поражение ИГИЛ станет реальностью", - сказал Помпео.
Напомним, что США объявили о выводе
американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это
решение победой США над боевиками террористической организации
Исламское государство в Сирии.
Он заявил, что Турция и другие страны на
Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без
поддержки американской стороны.