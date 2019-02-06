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США продолжат кампанию против ИГИЛ - Помпео

Сегодня, 17:46
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EPA

Майк Помпео

США остаются приверженными борьбе против террористов Исламского государства, несмотря на вывод своих войск из Сирии, сообщил государственный секретарь Майк Помпео.

Об этом он заявил в среду, 6 февраля, во время открытия международной конференции, посвященной борьбе против террористической группировки ИГИЛ, передает AFP.

По его словам, Вашингтон по-прежнему планирует возглавлять глобальную кампанию против ИГИЛ и призывает другие страны внести больший вклад, в том числе увеличить финансирование Сирии и Ирака, привлечь к ответственности экстремистов, захваченных сирийскими курдскими союзниками.

"Мы просим ваши страны поддержать нас, и благодаря нашим усилиям и Божьей помощи наступит день, когда окончательное поражение ИГИЛ станет реальностью", - сказал Помпео.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Теги:   Исламское государство ИГИЛ Майк Помпео США

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