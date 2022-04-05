Способны уничтожать танки. США поставят Украине новые модели дронов-камикадзе Switchblade — Bloomberg

5 апреля, 09:28
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Украина получит от США новые модели дронов Switchblade (Фото:AeroVironment)

Украина получит от США новые модели дронов Switchblade (Фото:AeroVironment)

Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, которые оснащены противотанковыми боеголовками, сообщает Bloomberg.

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Беспилотники такой модели будут отправлены в дополнение к поставкам дронов менее мощной версии, о которых было объявлено раньше.

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Белый дом заявил 16 марта, что поставляет 100 беспилотников Switchblade 300, которые способны уничтожать личный состав врага и легкие транспортные средства. Они могут пролететь около 10 километров и зависать над целью примерно 15 минут.

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Switchblade 600 может пролететь более 39 километров и находиться в воздухе 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Эта модель используется против танков и тяжелой бронетехники.

Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Украина Дроны Война России против Украины Switchblade

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