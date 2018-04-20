США обратились к новому руководителю Кубы

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Новый руководитель Кубы Мигель Диас-Канель

Новый руководитель Кубы Мигель Диас-Канель

Госдепартамент США заявил, что новое руководство Кубы должно сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь людей на острове.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Новый глава Кубы должен предпринимать конкретные шаги, чтобы улучшить жизнь кубинцев, уважать права человека, прекратить репрессии и предоставить большие политические и экономические свободы. Мы призываем Диаса-Канеля слушать и отвечать на запросы граждан Кубы о более процветающей, свободной и демократической Кубе", - заявили в Госдепе.

Руководство США отметило, что глава компартии страны Рауль Кастро вероятнее всего продолжит оказывать значительное влияние на процессы на Кубе.

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Напомним, что первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы. Впервые за почти 60 лет эту должность занял человек не из семьи Кастро.

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