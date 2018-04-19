Конец правления Кастро. На Кубе избран новый президент

Кубинский политик Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы, впервые за почти 60 лет эту должность занял человек не из семьи Кастро.

86-летний Рауль Кастро сложил с себя обязанности председателя Государственного совета. Но он останется во главе Коммунистической партии, которая контролирует политическую и общественную деятельность, передает AP.

В 2013 году Мигель Диас-Канель с переизбранием Рауля Кастро на второй пятилетний срок на пост председателя Госсовета Кубы был избран первым заместителем председателя Госсовета.

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Напомним, что Мигель Диас-Канель был единственным кандидатом на пост президента страны вместо Рауля Кастро.

Рауль Кастро фактически возглавил Кубу в 2006 году, когда его брат Фидель Кастро передал ему полномочия из-за резкого ухудшения своего здоровья.