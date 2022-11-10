США не передадут Украине современные беспилотники Gray Eagle из-за страха эскалации — WSJ

10 ноября, 06:12
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. Там говорят, что боятся эскалации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то же время, члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Gray Eagle MQ-1C.

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"Это решение лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России», — говорится в сообщении.

Представитель компании General Atomics, производящей Gray Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать детали. Представители Пентагона не смогли немедленно прокомментировать ситуацию.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Военная помощь Россия-США Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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