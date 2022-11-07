Украина планирует получить от Запада оружие для борьбы с иранскими баллистическими ракетами — Воздушные силы 7 ноября, 16:48 Юрий Игнат (Фото:Скриншот из видео Ukrinform TV/Youtube)

Украина планирует получить от западных партнеров дальнобойное оружие, которое может сбивать баллистические ракеты иранского производства.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Комментируя передачу России Ираном баллистических ракет, он предположил, что страна-агрессор вероятно будет использовать их для ударов по критической инфраструктуре Украины.

Видео дня

Игнат объяснил, что иранские ракеты летят по баллистической траектории через стратосферу и на данном этапе у Украины нет эффективных средств для борьбы с ними.

«Поэтому сейчас будем ожидать от наших партнеров именно тех средств, которые помогут нам достать противника. Речь идет о дальнобойных средствах вооружения, которые могли бы нам помочь защититься от баллистических ракет, от того террора, который Россия устроила против нашего народа», — рассказал Игнат.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что у Украины нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». По данным украинской разведки, Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, а и о беспилотниках.

По данным СМИ, Иран в обмен на ракеты рассчитывает на помощь России в поддержке его ядерной программы.