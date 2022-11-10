США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению — Байден

10 ноября, 05:19
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

США выполняют далеко не все просьбы Украины. В частности, Штаты не планируют передавать ракеты HIMARS с дальностью 600 миль (965 км), чтобы Украина «не бомбила РФ»

Об этом Байден сказал на брифинге.

«Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины. К примеру, меня очень просили предоставить американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны в небе над Украиной. Мы не дадим эти самолеты», – сказал он.

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Кроме того, по словам Байдена, США не собираются отправлять в Украину HIMARS с ракетами дальностью более 600 миль  (965 км), чтобы ВСУ не начали бомбить территорию РФ.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Война в Украине

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