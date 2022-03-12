«Украина будет о вас заботиться». Кулеба сообщил, что украинские беженцы получат максимальную поддержку от МИД 12 марта, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

МИД Украины будет предоставлять максимальную поддержку украинцам, которые были вынуждены уехать за границу из-за российской агрессии, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«За последние две недели очень много украинцев убежали от войны за границу. Некоторые из них официально подали на статус беженца за границей. Это требует нашего дополнительного внимания, и мы в Министерстве иностранных дел уже начали работу по предоставлению максимальной поддержки гражданам Украины, которые вынужденно, из-за войны, выехали за границу», — сказал Кулеба во время брифинга.

Украинский министр напомнил, что ведомство запустило ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua о правилах въезда и пребывания на территории тех или иных стран во время пандемии COVID.

«Мы очень скоро откроем новый функционал этого сервиса, и каждый из тех, кто нуждается в такой информации, кто выехал за границу, сможет узнать об особенностях своего правового статуса, возможностях получения помощи в конкретной стране, которая предусмотрена законодательством, социальными услугами этой страны», — уточнил украинский министр.

Министр добавил, что консулы готовы предоставить помощь каждому украинцу, который оказался за границей.

«Где бы вы ни были, вы остаетесь гражданами Украины, и Украинское государство будет о вас заботиться», — подчеркнул Кулеба.

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