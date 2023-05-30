США объявят о новых санкциях против России в среду — Блинкен 30 мая, 21:55 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

В среду, 31 мая, США введут новые антироссийские санкции. В частности, они предусматривают экспортные ограничения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

«Завтра мы объявим о новых мерах, основанных на контроле за экспортом технологий, которые были найдены в иранских беспилотниках, используемых для атак на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру», — заявил Блинкен.

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Он добавил, что ограничения введут для борьбы с российской дезинформацией, для защиты правозащитников.

19 мая США расширили санкции против страны-агрессора России в координации с Большой семеркой и другими международными партнерами.

Минфин США наложил санкции на 22 человека и 104 организации, Госдеп — почти на 200 человек, организаций, самолетов и кораблей. Белый дом добавил 71 компанию в черный список юрлиц, которым запрещено продавать американские технологии без лицензии.