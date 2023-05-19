Удар по ВПК и технологиям. США ввели масштабный пакет санкций против России 19 мая, 18:42 США ввели новые санкции против РФ (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США в пятницу, 19 мая, расширили санкции против страны-агрессора России в координации с Большой семеркой и другими международными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Минфин США наложил санкции на 22 человека и 104 организации, Госдеп — почти на 200 человек, организаций, самолетов и кораблей. Белый дом добавил 71 компанию в черный список юрлиц, которым запрещено продавать американские технологии без лицензии, передает Reuters.

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В черный список включили в том числе:



российского омбудсмена Татьяну Москалькову;



вице-премьера страны-агрессора Викторию Абрамченко;

министра просвещения Сергея Кравцова;

ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, который возглавлял ученый совет, где защитил кандидатскую диссертацию российский диктатор;

помощника Путина Игоря Левитина;

совладельца группы Меркурий Игоря Кесаева.

В черный список попали Служба внешней разведки, российские импортеры технологий и электроники, энергетические учебные заведения и НИИ, конструкторские бюро и военные заводы, горнодобывающие компании, 223-й и 224-й летные отряды минобороны РФ и так далее.

Новые ограничения США направлены в том числе на то, чтобы помешать стране-агрессору получать полупроводники и другую микроэлектронику иностранного производства для своей военной машины.



Как пишет агентство Reuters, администрация президента Джо Байдена приостановила экспорт широкого списка товаров в Россию. Новые ограничения коснутся товаров, которые могут быть использованы российской военной машиной, в том числе сушильных и снегоуборочных машин, доильных аппаратов и так далее.

19−21 мая в японской Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7. Они договорились ужесточить санкции против России и пообещали дальнейшую финансовую поддержку Украины.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая может лично прибыть в Японию для участия в саммите G7.