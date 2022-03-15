США ввели санкции против 11 чиновников оборонного сектора РФ. Среди них — глава Росгвардии

15 марта, 03:33
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Глава Росгвардии Виктор Золотов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Глава Росгвардии Виктор Золотов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России. Об этом говорится в соответствующей заявлении Госдепа, сообщает Интерфакс-Украина.

Все имущество нынешних или бывших работников оборонного сектора РФ, находящееся в Штатах или во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано, заявили в Госдепе.

Под санкции попали:

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  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев;
  • гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев;
  • восемь замминистра обороны России, в том числе бывший президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

12 марта в Госдепе сообщили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера главы Кремля Дмитрия Пескова.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Госдеп США Оборона Санкции против России Санкции США Война в Украине Виктор Золотов

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