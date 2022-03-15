США ввели санкции против 11 чиновников оборонного сектора РФ. Среди них — глава Росгвардии
Глава Росгвардии Виктор Золотов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России. Об этом говорится в соответствующей заявлении Госдепа, сообщает Интерфакс-Украина.
Все имущество нынешних или бывших работников оборонного сектора РФ, находящееся в Штатах или во владении или под контролем лиц из США, будет заблокировано, заявили в Госдепе.
Под санкции попали:
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев;
- гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев;
- восемь замминистра обороны России, в том числе бывший президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
12 марта в Госдепе сообщили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера главы Кремля Дмитрия Пескова.
Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.
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