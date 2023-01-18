Столтенберг уверен, что Швеция и Финляндия вступят в НАТО 18 января, 23:54 Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Турция завершит процесс присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе он отметил, что пока не может назвать точную дату.

Столтенберг подчеркнул, что это будет «самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО».

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«Обычно вступление в НАТО занимает годы. Прошло меньше года с тех пор, как Финляндия и Швеция подали заявки», — заявил он.

9 января Столтенберг выразил надежду, что уже в этом году Швеция и Финляндия присоединятся к Альянсу.

29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.