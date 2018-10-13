13 октября 2018, суббота

Советник Трампа объяснил, зачем едет в Россию

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Болтон рассказал о целях своей поездки в Россию

Болтон рассказал о целях своей поездки в Россию

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон едет в Россию, чтобы продолжить переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о нормализации отношений между двумя странами.

В интервью журналисту Хью Хьюиту Болтон отметил, что речь идет о переговорах президентов в Хельсинки, которые прошли в июле. Представители стран еще могут "добиться прогресса" в ситуации, когда еще существуют проблемы и разногласия, сказал он.

Во время поездки Болтон посетит Кавказ. Он намерен оценить географическую роль, которую играет регион в отношениях с Ираном и Турцией.

Ранее стало известно, что Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию, а также Азербайджан, Армению и Грузию.

Это не первый визит Болтона в Москву. Напомним, в июне этого года он посетил российскую столицу, обсудив с президентом Путиным планы относительно его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки 16 июля.

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