Советник Трампа по нацбезопасности собирается с визитом в Россию

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию, а также Азербайджан, Армению и Грузию.

Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.

"20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузии для того, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными чиновниками для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности", - написал он.

On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues.