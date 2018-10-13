13 октября 2018, суббота

Советник Трампа по нацбезопасности собирается с визитом в Россию

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Джон Болтон собирается в Москву

Джон Болтон собирается в Москву

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию, а также Азербайджан, Армению и Грузию.

Об этом Болтон сообщил на своей странице в Twitter.

"20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузии для того, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными чиновниками для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности", - написал он.

Это не первый визит Болтона в Москву. Напомним, в июне этого года он посетил российскую столицу, обсудив с президентом Путиным планы относительно его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки 16 июля.

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