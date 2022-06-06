Совбез ООН соберется в понедельник из-за войны в Украине 6 июня, 06:06 Цей матеріал також доступний українською Совбез ООН (Фото:instagram.com/unitednations/)

В понедельник, 6 июня, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Украине.

Об этом идет речь на сайте ООН.



Отмечается, что основное внимание уделяется сексуальному насилию в контексте войны в Украине.

Планируются выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США. Также ожидается участие в работе Совбеза главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

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Ожидается выступление постпреда при ООН Сергея Кислицы.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени ( в 17:00 по Киеву).

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