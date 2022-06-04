Более 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны — ООН 4 июня, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы в Польше (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

С начала полномасштабной войны России против Украины почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них — женщины и дети.

Об этом говорится в докладе кризисного координатора ООН по Украине Амина Авада.



«Такого масштаба и такой скорости вынужденного переселения в истории еще не было», — говорится в заявлении координатора.

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По данным ООН, более 3 млн детей в Украине приостановили обучение в результате войны.

Также сотни тысяч украинских граждан лишены доступа к воде и электричеству.

«В целом, 15,7 млн жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи и число нуждающихся растет», — сообщается в докладе ООН.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала полномасштабного военного вторжения российской армии страны Евросоюза приняли 5,3 миллиона беженцев из Украины.

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