С начала полномасштабной российской агрессии погибло более 4000 мирных жителей, почти 5000 ранены — ООН

1 июня, 05:19
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Последствия обстрелов российских оккупантов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрелов российских оккупантов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с начала полномасштабного вторжения российских войск погибло не менее 4113 мирных жителей.

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Ранения получили 4916 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

В ООН отметили, что данные о погибших и раненных не включают статистику по Мариуполю, Изюму, Попасной.

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«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения», — сообщили в ООН.

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https://www.youtube.com/watch?v=ThoxYfc2cUE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ООН Мирные жители Война в Украине Война России против Украины

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