Совбез ООН поддержал отправку наблюдателей в Йемен Сегодня, 20:44 6 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

В пятницу, 21 декабря, Совет Безопасности ООН принял решение отправить наблюдателей в раздираемый войной Йемен.

Об этом сообщает AFP.

Команда наблюдателей ООН будет отправлена в Йемен, чтобы проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огня, согласованное сторонами конфликта в Ходейде.

Проект резолюции уполномочивает генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить передовую группу в течение 30 дней.

После недели мирных переговоров под эгидой ООН в Швеции поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена договорились прекратить боевые действия в стратегически важном портовом городе Ходейда и вывести войска. Перемирие началось во вторник, 18 декабря.

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Стратегически важный порт на берегу Красного моря находится под контролем повстанцев-хуситов шиитского движения Ансар Аллах. Через порт Ходейды пролегает единственный путь доставки гуманитарной помощи для 14 миллионов йеменцев, которые находятся перед угрозой голода.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Аллах и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.