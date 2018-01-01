Стороны конфликта в Йемене договорились о перемирии в Ходейде - ООН Сегодня, 16:04 4 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерриш (по центру) объявил о достижении сделки по порту Ходейды

Представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Это стало результатом переговоров по урегулированию конфликта в Йемене, которые продолжались с 6 декабря во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом, Швеция, передает Reuters.

По словам Гутерриша, перемирие в стратегически важном портовом городе предусматривает развертывание нейтральных сил и создание гуманитарных коридоров.

Вывод вооруженных сил из Ходейды произойдет "в течение нескольких дней", добавили в ООН.

Стратегически важный порт на берегу Красного моря находится под контролем повстанцев-хуситов шиитского движения Ансар Аллах. Через порт Ходейды пролегает единственный путь доставки гуманитарной помощи для 14 миллионов йеменцев, которые находятся перед угрозой голода.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.



