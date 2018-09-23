Ад на Аравийском полуострове. Война в Йемене грозит уничтожить все поколение детей - десятки тысяч уже погибли от голода и болезней

Гражданская война в Йемене, которая длится с 2014 года, вышла на новый кульминационный виток.

Из-за недавнего провала мирных переговоров по Йемену в швейцарской Женеве и обострения боевых действий вокруг порта Ходейда – ключевого канала поставок продовольствия в страну – под прямой угрозой смерти от голода и сопутствующих болезней оказался еще 1 млн йеменских детей. Всего же в такой ситуации находятся 5 млн малышей – большинство из них уже больны и голодают. Об этом 19 сентября сообщила благотворительная организация Save the Children.

В зависимость от гуманитарной помощи попали 22 млн из 28 млн жителей Йемена – смертность людей от нищеты, болезней и голода в этой арабской стране в разы превысила боевые потери обеих сторон за годы конфликта. Около 50 тыс. детей умерли лишь за 2017-й год.

Все это уже превратило ситуацию в Йемене в крупнейший гуманитарный кризис на планете, о чем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил еще весной 2018 года.

НВ рассказывает о том, что и почему происходит в Йемене.

Кто с кем воюет в Йемене

Истоки гражданского конфликта в арабской стране, расположенной на юге Аравийского полуострова, уходят в 1962 год. Тогда армия Йемена осуществила военный переворот, свергнув монарха и провозгласив Йеменскую Арабскую Республику.

С начала 2000-х годов в Йемене стали все чаще происходить столкновения повстанцев-шиитов (хуситов), проживающих на севере страны, с правительственными войсками. Хуситы требовали большей автономии для северных регионов Йемена, обвиняли власти в дискриминации шиитов по сравнению с суннитским большинством страны, и, как утверждали оппоненты повстанцев, добивались восстановления теократической монархии (имамата), существовавшей до 1962 года.

Вооруженные сторонники повстанцев-хуситов идут мимо портретов погибших соратников в городе Сана, столице Йемена (сентябрь 2018 года) / Фото ЕРА

Ситуация вновь обострилась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы стали с оружием в руках добиваться смены власти в стране и заняли значительную часть территории Йемена, включая столицу государства – город Сана. В марте 2015-го из страны бежал президент Абд Раббо Мансур Хади. С тех пор военизированная группировка хуситов (Революционный комитет Йемена) де-факто является правящей силой в стране, хотя ее власть не признана ни ООН, ни странами Запада.

Силы арабской коалиции винят в поддержке йеменских хуситов Иран и ливанское движение Хезболла.

Из-за такой ситуации в Йемене, где к тому же действует мощная ячейка Аль-Каиды, коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ с февраля 2015 года ведет военную операцию по восстановлению законной власти в стране. В 2016 году на стороне коалиции выступила армия США. Силы коалиции также винят в поддержке йеменских хуситов Иран и ливанское движение Хезболла.​

Конфликт продолжается до сих пор: часть страны контролируют хуситы, а отдельные регионы – правительство и силы арабской коалиции. При этом арабские страны установили морскую блокаду Йемена, чтобы предотвратить попадание оружия в руки повстанцев. Вместе с этим в Йемен перестали поступать продовольствие и топливо.

Почему ситуация обострилась сейчас

Летом 2018 года арабская коалиция начала крупнейшую за эти годы операцию Золотая победа. Ее цель – изгнать хуситов из города-порта Ходейда на побережье Красного моря.

Недавно Йемен упустил шанс на мирное урегулирование конфликта с международной помощью

ООН и международные организации выступают категорически против этой операции, так как Ходейда – единственный оставшийся канал поставки продовольствия и гуманитарной помощи на территории, подконтрольные хуситам. Международный комитет Красного Креста заявил, что операция "усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене".

По оценкам ЮНИСЕФ, в одной лишь Ходейде и окрестностях проживают 600 тыс. человек, из них 300 тыс. - дети. Если порт перестанет функционировать, около 1 млн детей в близлежащих районах останутся без каких-бы то ни было средств к жизни и существованию, что может спровоцировать беспрецедентный по масштабу голод, предупреждает Save the Children.

Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс (третий справа) приезжал в Йемен в июне, чтобы склонить к переговорам повстанцев-хуситов. Раунд международных переговоров провалился в сентябре / Фото ЕРА

Ситуацию обостряет и то, что недавно Йемен упустил шанс на мирное урегулирование конфликта с международной помощью. 6 сентября в Женеве (Швейцария) должен был состояться раунд переговоров между представителями сбежавшего президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади, который до сих пор считает себя легитимным главой государства, и повстанцами-хуситами. Координировать переговоры должен был специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Однко переговоры были сорваны: делегация хуситов в Женеву не приехала, обвинив Саудовскую Аравию в том, что та не предоставила должных гарантий безопасности лидерам хуситской ячейки Ансар Аллах.

Теперь спецпосланник ООН Гриффит намерен срочно посетить Йемен и соседний Оман, который удерживает нейтралитет в конфликте, чтобы обсудить ситуацию с лидерами хуситов.

В последний раз попытка наладить диалог между сторонами была сделана в 2016 году, также при посредничестве ООН. Тогда переговоры в Кувейте длились 108 дней, однако все усилия найти компромисс и выработать мирное соглашение оказались тщетными.

Что происходит с населением страны

28 миллионов жителей Йемена стали абсолютными заложниками боевых действий и блокады страны. И если прямыми жертвами конфликта считаются около 10 тыс. человек, то последствия войны - крайняя нищета и болезни населения - унесли жизни уже сотен тысяч.

По данным ООН и Международного комитета Красного Креста, 80% населения Йемена живет в условиях острой нехватки продуктов питания, отсутствия доступа к питьевой воде и медицинской помощи.

Семьи вынуждены совершать невозможный выбор: к примеру, отвезти голодающего младенца в больницу за счет стоимости еды для всей остальной семьи За последние четыре года войны экономическая ситуация в Йемене, который и до конфликта был одним из беднейших государств арабского мира, превратилась в катастрофу. Цены на продовольствие в Йемене выросли на 68% по сравнению с довоенными, в то время как йеменский риал обесценился за то же время на 180%. В сентябре 2018 года курс местной валюты (около 600 риалов за $1) упал до рекордно низкой отметки за все время его существования.

Цены на бензин, топливо, газ для приготовления еды – крайне дефицитные товары в современном Йемене - выросли на 25% лишь за последний год.

При этом на всей территории страны, в том числе контролируемой правительственными силами, давно перестали платить зарплаты – в госсекторе их ждут почти два года.

"Семьи не могут позволить себе даже самые базовые продукты, такие как хлеб, молоко или яйца, - говорится в сентябрьском заявлении Save the Children. - Наши сотрудники сталкивались с ситуаций, когда некоторые семьи были вынуждены совершать невозможный выбор: к примеру, отвезти голодающего младенца в больницу за счет стоимости еды для всей остальной семьи".

Две трети жителей Йемена – около 64,5% - на сегодняшний день фактически голодают, не имея представления о том, когда и где они смогут раздобыть еду в следующий раз, констатирует организация.

80% населения Йемена живет в условиях острой нехватки продуктов питания, отсутствия доступа к питьевой воде и медицинской помощи

На этом фоне в стране распространяются заболевания, связанные с недоеданием и отсутствием базовых средству к существованию у населения. Так, недавняя вспышка холеры в Йемене охватила около 1,1 млн человек, унеся тысячи жизней.

"В Йемене худший в мире гуманитарный кризис", - констатировал в апреле 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе донорской конференции. По его словам, государство, в свое время принявшее больше всего беженцев из Сомали, теперь нуждается в помощи размером около $3 млрд.

В то же время генсек ООН отметил, что никакие деньги не помогут завершить войну в стране. "Политическое урегулирование через всеобъемлющий диалог в самом Йемене - единственное решение", - подчеркнул он.

Почему ситуация с детьми катастрофична

По данным благотворительных и гуманитарных организаций, с учетом последствий новой операции в порту Ходейда под прямой угрозой голода в Йемене оказались 5,2 млн детей. Большинство из них уже находятся в тяжелом и тяжелейшем состоянии из-за недоедания.

5 млн детей Йемена зависят от гуманитарной помощи, большинство - голодают / Фото ЕРА

Масштаб катастрофы отражает статистика Save the Children – лишь одной из действующих в стране гуманитарных организаций. Только в 2018 году ее сотрудники оказали помощь 400 тыс. детей возрастом до пяти лет, которые остро страдали от недоедания. 36 тыс. из них могут погибнуть до конца этого года, говорят в организации. Как минимум 50 тыс. детей умерли от болезней и голода только за 2017 год.

Эта война грозит убить целое поколение детей Йемена, сталкивающихся со многими угрозами: от бомб до голода и болезней, которых можно было бы избежать

"В одном из госпиталей на севере Йемена, где я побывала, младенцы были слишком слабы, чтобы плакать, а их тела истощены голодом. Такая ситуация в любой из больниц Йемена", - говорит Хелле Торнинг-Шмитт, экс-премьер-министр Дании и глава Save the Children.

Она указала на данные медиков о том, что серьезно недоедающие дети в 12 раз чаще умирают от таких предотвратимых болезней, как пневмония, корь, холера или дифтерия. Кроме того, голод приводит не только к физическим страданиями, но и к необратимым долгосрочным последствиям для развития детей.

"Эта война грозит убить целое поколение детей Йемена, которые сталкиваются с многочисленными угрозами: от бомб до голода и болезней, которых можно было бы избежать, таких как холера. Все стороны обязаны найти политическое решение этого конфликта и дать детям надежду на будущее", - призвала Торнинг-Шмитт.

В свою очередь, детский фонд ООН - ЮНИСЕФ - в августе 2018 года назвал Йемен худшим местом на планете для детей. "Прямо сейчас в Йемене нет для них безопасного места", - констатировала спикер ЮНИСЕФ Джульет Тума, добавив, что "практически все дети" государства крайне нуждаются в гуманитарной помощи.