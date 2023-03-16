Россия ищет боеприпасы и технику в Мьянме, Африке и на Ближнем Востоке — разведка

16 марта, 16:13
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Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Страна-агрессор Россия, по данным украинской разведки, пытается получить боеприпасы и военную технику в Мьянме, странах Африки и на Ближнем Востоке из-за "снарядного голода".

«Военная разведка имеет документы о сотрудничестве и намерениях власти в России относительно получения боеприпасов, реактивных снарядов, другой техники и вооружения. Это связано с тем, что Россия начала ощущать нехватку боеприпасов», — сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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Он напомнил, что Кремль активно работает с Ираном и уже получает иранские боеприпасы и беспилотники, а также пытается получить баллистические ракеты. Иран же от России хочет технологии атомной энергетики и ракетных программ, сообщили в ГУР.

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«Ведутся переговоры с Мьянмой, странами Африканского континента и Ближнего Востока. Они направили свои делегации Минобороны, Службы внешней разведки и других ведомств, чтобы как можно больше получить боеприпасы и другое вооружение», — добавил Скибицкий.

Представитель разведки отметил, что в настоящее время страны еще не приняли решения по поставкам России боеприпасов, поскольку ожидают результатов наступления армии России в Украине.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Снаряд Войска РФ Боеприпасы Мьянма

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