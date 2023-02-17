«Вагнеровцы» жалуются, что их «полностью отрезали от поставок», и просят снаряды у Шойгу — видео 17 февраля, 02:15 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Четверо боевиков кремлевской ЧВК Вагнер на фоне информации о конфликте с министерством обороны России обратились к ведомству страны-агрессора и попросили боеприпасы для танков, гаубиц и минометов.

Видео, на котором «вагнеровцы» жалуются, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», опубликовал Telegram-канал Разгрузка Вагнера в четверг, 16 февраля.



«Мы уверены, что где-то на складах боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы… Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами», — говорят боевики на камеру.

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Журналист Денис Казанский обратил внимание, что «вагнеровцы», которые до этого откровенно оскорбляли начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и называли его «чертом е***ным», теперь обращаются к минобороны РФ как к «друзьям и коллегам».

Хозяин ЧВК олигарх Евгений Пригожин позже заявил, что поговорил с кадыровским командиром Апти Алаудиновым (его подразделение входит в росгвардию), и тот якобы пообещал «вагнеровцам» мины и снаряды. Олигарх утверждает, что боевики «безвозмездно» получат от «кадыровцев» всего 128 мин и 40 снарядов.



Ранее в Белом доме сообщали, что КНДР передает России ракеты и снаряды для боевиков ЧВК Вагнера, чем прямо нарушает резолюцию Совбеза ООН. В Северной Корее это отрицают.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже были ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

Заместительница Минобороны Украины Анна Маляр 15 февраля рассказала, что некоторые штурмовые отряды ЧВК Вагнер и подразделения второго армейского корпуса страны-террориста РФ потеряли на Донбассе до 80% личного состава.