Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты — Игнат 6 марта, 17:02 Российские оккупанты все чаще жалуются на «снарядный голод» на фронте (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Страна-агрессор Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

Отвечая на вопрос об остатках у россиян ракет и беспилотников, Игнат призвал не делать поспешных выводов.

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«Россия будет делать все для того, чтобы получать как можно большее вооружение в войне против Украины», — сказал он.

Спикер напомнил, что российские оккупанты все чаще жалуются на «снарядный голод» на фронте.

«Россия будет все делать, возможно, искать третьи страны для того, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, ракеты», — подчеркнул он.

6 марта в Воздушных силах говорили, что РФ больше не наносит массированные ракетные удары по Украине, поскольку столкнулась с дефицитом высокоточного вооружения.

В конце февраля СМИ сообщали, что российские запасы дронов-камикадзе иранского производства истощаются.