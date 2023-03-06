Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты — Игнат
Российские оккупанты все чаще жалуются на «снарядный голод» на фронте (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Страна-агрессор Россия будет делать все, чтобы закупить снаряды, дроны и ракеты для войны против Украины.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.
Отвечая на вопрос об остатках у россиян ракет и беспилотников, Игнат призвал не делать поспешных выводов.
«Россия будет делать все для того, чтобы получать как можно большее вооружение в войне против Украины», — сказал он.
Спикер напомнил, что российские оккупанты все чаще жалуются на «снарядный голод» на фронте.
«Россия будет все делать, возможно, искать третьи страны для того, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, ракеты», — подчеркнул он.
6 марта в Воздушных силах говорили, что РФ больше не наносит массированные ракетные удары по Украине, поскольку столкнулась с дефицитом высокоточного вооружения.
В конце февраля СМИ сообщали, что российские запасы дронов-камикадзе иранского производства истощаются.