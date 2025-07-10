Был в СЗЧ и умер по естественным причинам. В ВСУ опровергли сообщение венгерского МИД о смерти жителя Закарпатья после избиения в ТЦК

Как сообщили в ВСУ, заключение судебно-медицинской экспертизы свидетельствует — Иосиф Шебештень умер от естественных причин (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Командование Сухопутных войск ВСУ опровергло сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ о принудительной мобилизации и избиении Иосифа Шебештеня сотрудниками ТЦК и СП в Закарпатской области, которое якобы привело к его смерти.

Соответствующее сообщение было опубликовано 10 июля на официальном канале Сухопутных войск в Telegram.

«Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ», — написали украинские офицеры.

Согласно информации Сухопутных войск, достоверно удалось установить несколько фактов:

Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;

Шебештень И.И. был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе;

Затем Шебештень И.И. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;

проходил подготовку; 18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования.

Как сообщили украинские офицеры, 24 июня Шебештень лично обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и госпитализировали в Берегово в регионаьное учреждение по оказанию психиатрической помощи.

При этом, в Сухопутных войсках сообщают, что, согласно медицинской карте пациента, у него при обследовании не было выявлено никаких травм.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06 июля 2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии», — подытожили украинские офицеры.

Ранее стало известно, что МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Федора Шандора из-за смерти 45-летнего жителя Закарпатья, который имел венгерское гражданство.

Как заявлял парламентский госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадяр, мужчина мог умереть после избиения с помощью железного прута представителями украинского ТЦК и СП.

Венгерское издание Híradó.hu сообщало, что речь шла о Ш. Иосифе, жителе Закарпатья, который, по предварительным данным, умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого.

Более того, издание Mandiner.hu приводило слова знакомых погибшего, которые утверждали, что тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».