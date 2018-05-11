Словения поддержит все санкции против России при одном условии

Президент Словении Пахор заявил, что его страна поддержит все санкции против России, при условии, если Россия не будет соблюдать Минские соглашения.

По словам Пахора, санкции против России необходимы.

"Санкции необходимы. Словения абсолютно поддержит все санкции при условии, если Россия не будет соблюдать Минские соглашения... Я искренне надеюсь, что президент России согласиться, что ему необходимо соблюдать и выполнять Минские соглашения", - цитирует Пахора пресс-служба президента Украины.

Пахор добавил, что степень доверия между президентом России и лидерами Европейского Союза очень пошатнулась, но выразил надежду, что лидеры ЕС скоро встретятся с Путиным и каждый из них донесет ему "соответствующее сообщение".

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10 мая состоялась встреча лидеров Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель в немецком Аахене. Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму, а также санкции в отношении РФ за ее агрессию против Украины. Примечательно, что встреча заранее анонсировалась без участия президента РФ Путина.

Встреча Меркель и Путина запланирована на 18 мая, она пройдет в российском городе Сочи.