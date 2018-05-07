Берлин назвал дату и место встречи Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая проведет в Сочи встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает DW, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Деммер отметила, что Берлин обеспокоен массовыми задержаниями на прошедших в России 5 мая протестных акциях, в частности, сообщениями о жестких действиях правоохранителей и задержаниях несовершеннолетних.

В последний раз Меркель была с визитом в России в мае 2017 года - также в Сочи.

Меркель анонсировала встречу с Путиным в "ближайшем будущем" после телефонного разговора с российским лидером, проведенного 17 апреля.