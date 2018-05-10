Встреча в нормандском формате, миротворцы и Крым: Порошенко, Меркель и Макрон провели переговоры

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Порошенко скоординировал действия с Макроном и Меркель
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко скоординировал действия с Макроном и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко встретился в немецком Ахене с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам главы украинского государства, 18 и 23 мая Меркель и Макрон встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата", - сказал Порошенко после переговоров, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, встреча может состояться в Париже. 

Кроме того, украинский президент обсудил с коллегами "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

Он подчеркнул, что компонент безопасности Минских договоренностей "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".

Стороны также обсудили вопрос декоккупации Крыма и введение санкций за незаконное проведение российских выборов на территории оккупированного полуострова.

Напомним, 10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение в мае переговоров с лидерами Украины и Франции в Ахене, но без российского лидера Путина.

В Кремле заявили, что истинный нормандский формат подразумевает участие в нем России.

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