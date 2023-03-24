Под песню Гей, соколи. Словакия показала отправку МиГ-29 для Украины 24 марта, 01:18 Словакия «провела» истребители для Украины (Фото:facebook.com/ozbrojenesily.sr)

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Вооруженные силы обнародовали видео процесса отправки первых четырех советских истребителей.

«Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. Помощь не имеет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!" — говорится в подписи к видео, которое сопровождается исполнением песни Гей, соколи словацким языком.



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Отдельно словацкие военные «обратились» к МиГ-29: «желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня и дальше помогайте украинскому народу, успехам в каждой миссии».