Северная Корея направила в Россию свой военный контингент для участия в войне против Украины осенью 2024 года (Фото: KCNA via REUTERS)

Северная Корея уже отправила на войну против Украины около 11 тысяч солдат из так называемого «элитного контингента».

Об этом рассказал журналистам министр обороны Рустем Умеров, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что к войне против Украины привлекли бойцов, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям.

Реклама

Умеров отметил, что военных отобрали примерно из 50-тысячного «личного резерва» режима северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Министр подчеркнул, что эти подразделения уже понесли существенные потери.

По его словам, Ким Чен Ын думал о передаче стране-агрессору России дополнительного контингента, но это ставит под угрозу его собственную безопасность, поскольку речь идет об истощении стратегического резерва.

В отчете Института изучения войны (ISW) 26 июня говорилось, что развертывание войск Северной Кореи на украинской территории, о чем предупреждает южнокорейская разведка, спровоцирует существенный перелом на поле боя, который может улучшить наступательные возможности российских войск.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone, опубликованном 9 июня, заявлял, что следующая партия северокорейцев прибудет в Россию по новой схеме «трудовых мигрантов».

17 июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия договорилась с КНДР об отправке северокорейских саперов и строителей для якобы восстановления Курской области РФ.

19 июня японский телеканал NHK сообщил, что Северная Корея рассматривает возможность направления до 25 тысяч рабочих в РФ для привлечения к производству ударных беспилотников и других дронов.