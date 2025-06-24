Экспорт оружия в Россию стал для КНДР крайне важным источником дохода, считают эксперты (Фото: Михаил Метцель/REUTERS)

Северокорейский диктатора Ким Чен Ын , вероятно, отдал приказ о строительстве в стране крупнейшего оружейного завода, но его продукция может быть предназначена не сколько КНДР, сколько для России.

Об этом во вторник, 24 июня, пишет BILD.

Согласно данным спутниковых снимков, полученных Planet Labs, в Северной Корее начались работы по возведению объекта, который может стать крупнейшим в стране военным заводом. Его продукция, вероятно, будет поставляться в Россию, предположили в издании.

В публикации приводится комментарий главы корейского бюро Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерика Спора, который указал на то, что для северокорейцев экспорт оружия в РФ стал важнейшим источником дохода.

«Так как украинцы вывели из строя часть российских дальнемагистральных бомбардировщиков, с которых Россия запускала свои крылатые ракеты, возможно, что россияне сделают ставку на баллистические ракеты наземного базирования», — сказал Спор.

А Северная Корея передает РФ такое вооружение, в частности, баллистические ракеты малой дальности KN-23, указал эксперт.

В феврале начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея в 2025 году планирует передать дать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

19 мая представители армии Южной Кореи заявили, что режим КНДР получил технологическую помощь от РФ в разработке новой ракеты класса «воздух-воздух» — после испытания этого оружия в начале месяца.

29 мая стало известно, что в 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов, в том числе калибров 122 мм и 152 мм, а также 100 баллистических ракет.

В интервью The War Zone, опубликованном 9 июня, Кирилл Буданов сообщил, что Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23. По его словам, теперь ракеты способны поражать цели со «смертельной точностью».

Буданов также сообщил, что КНДР и Россия модернизируют ракеты «воздух-воздух» большой дальности, особые технологии на подводных лодках, а также баллистические ракеты, которые являются носителями ядерных боезарядов.