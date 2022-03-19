Шотландия и Уэльс готовы принять 4 тысяч украинских беженцев

19 марта, 04:58
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По данным ООН 3,2 миллиона человек уехали за границу из-за войны России (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

По данным ООН 3,2 миллиона человек уехали за границу из-за войны России (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять 4 тысяч беженцев из Украины в рамках программы Homes for Ukraine. Соединенное Королевство не участвует в процессе.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств Шотландии и Уэльса, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Программа Homes for Ukraine предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство не участвует в процессе.

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Однако страны сами инициировали государственную помощь для украинцев, договорившись, что Шотландия примет 3 тысячи мигрантов, а Уэльс – 1 тысячу.

В Центре напоминают, что по последним оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беженцы Шотландия Уэльс Война России против Украины

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