Новая Зеландия примет 4 тысячи беженцев из Украины по «специальной политике» 15 марта, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Политика будет действовать в стране в течение одного года (Фото:. REUTERS/Hannibal Hanschke)

Правительство Новой Зеландии приняло решение принять около 4 тысяч беженцев из Украины. Согласно новой политике родители и другие члены семей украинцев в Новой Зеландии, живущие в Украине, смогут приехать в страну.

Об этом сообщил министр иммиграции страны Крис Фаафой.



Как отмечается, согласно новой политике родители и другие члены семей украинцев в Новой Зеландии, живущие за границей, смогут приехать в страну.

«Правительство наращивает беспрецедентные масштабы гуманитарной помощи кризису с украинскими беженцами, вводя новую Специальную политику по Украине на 2022 год. Политика позволит гражданам Новой Зеландии, родившимся в Украине, и резидентам, привозить членов своей украинской семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за агрессии России», — говорится в сообщении.

Такая политика будет действовать в стране в течение одного года.

«Новая Зеландия быстро осудила жестокое и невыносимое вторжение в Украину. Мы приняли срочные меры, чтобы отреагировать на враждебность России, введя запреты на поездки, экспортный контроль, приняв Закон о санкциях в отношении России в 2022 году и предоставив финансирование для поддержки важной гуманитарной деятельности», — добавил министр.

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