«Вы прячетесь за партнерами по НАТО». Лидер оппозиции Германии призвал Шольца передать Украине танки 14 декабря, 15:31 Глава ХДС Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине танки.



У себя в Twitter он написал, что Германия могла бы легко предоставить тяжелую технику ВСУ, однако Шольц «прикрывается партнерами по НАТО».

«Даже почти через десять месяцев после начала войны, господин канцлер, вы все еще прячетесь за партнерами по НАТО, которые якобы не хотят ни того, ни другого. Мы знаем, что это не так. Преимущественно из-за вас лично Украина не получает этой помощи» , — подчеркнул Мерц.

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Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

9 декабря в немецком правительстве заявили, что Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставкок танков Украине.