Переговоры продолжаются. Германия еще думает, передавать ли Украине танки Leopard 2 9 декабря, 15:11 Германия продолжает переговоры о передаче Украине танков (Фото:Australian Department of Defence/flickr.com)

Германия продолжает переговоры с США и другими партнерами по поводу поставкок танков Украине.



Как заявила представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Гоффман, Германия пока не приняла решение о передаче Украине своих танков Leopard 2, сообщает Укринформ.

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«Наш принцип известен: мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации», — сказала Гоффманн.

Она напомнила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевые танки Украине.

По ее словам, проходят постоянные и интенсивные контакты между немецкой и американской сторонами, в частности, между советниками по внешнеполитическим вопросам, соответственно, президента и канцлера по теме поставки Украине вооружений.



Гоффманн подчеркнула, что никогда со стороны США не звучало требований или даже просьб передать Украине боевые танки Leopard 2.

Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в свою очередь добавил, что «переговоры ведутся по всем позициям», но в настоящее время новостей о намерениях Германии поставить танки нет.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

