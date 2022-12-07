США дали понять Германии, что не против передачи Украине танков Leopard-2 — СМИ 7 декабря, 13:47 По данным СМИ, США приветствуют передачу ВСУ немецких танков (Фото:Bundeswehr-Fotos)

Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков Leopard-2, на поставках которых настаивал Киев, сообщает издание FAZ со ссылкой на сразу два осведомленных источника.

Согласно их данным, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже озвучил его позицию по этому вопросу немецкой стороне.

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По словам источников, еще в октябре в телефонном разговоре с Енсом Плетнером, который является советником канцлера Олафа Шольца по внешней политике, он заявил, что США приветствовали бы передачу Украине танков Leopard-2.

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При этом отмечается, что Белый дом не просили о таких поставках, поскольку это должно быть сделано по инициативе Германии.

В администрации Шольца эту информацию не опровергли, однако лишь отметили, что находятся с США и другими союзниками «в постоянном контакте» по поводу совместных усилий для поддержки Украины.

Ранее немецкий канцлер неоднократно объяснял, что намерен принимать решения по этому вопросу лишь в координации с союзниками.

«Мы никогда не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — заявил Шольц в конце августа, вероятно, имея в виду, что США также должны предоставить ВСУ свои танки.

В то же время, по мнению экспертов, существуют веские аргументы в пользу того, чтобы сначала поставить Украине именно Leopard-2, поскольку их использует армия Польши, поэтому обслуживание техники в связи с близостью границ двух стран наладить легче.