В США из-за шатдауна закрыли Монумент Вашингтона

Об этом сообщает издание 13wham.



Служба национальных парков установила возле объекта предупредительную табличку: «В связи с приостановкой работы правительства Монумент Вашингтона будет оставаться закрытым до дальнейшего уведомления».

Монумент представляет собой гранитный обелиск высотой 169 метров, возведенный в 1848—1884 годах между Белым домом и Капитолием как символ чествования первого президента США.

Как отмечает NBC, закрытие коснется и других объектов, требующих постоянного присутствия персонала, в частности визит-центров. При этом национальные парки будут оставаться.

Шатдаун начался после того, как Сенат отклонил краткосрочный законопроект о финансировании, который поддержал бы работу правительства до 21 ноября. Демократы выступили против этого решения из-за отказа республиканцев включить продолжение медицинских льгот для 24 миллионов американцев, которые должны были закончиться в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос должен решаться отдельно.

Всего на кону стоит 1,7 триллиона долларов, которые покрывают примерно четверть государственного бюджета в 7 триллионов.

Независимые аналитики предупреждают, что этот шатдаун может затянуться на дольше, чем предыдущие.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, однако для принятия закона о расходах нужно 60 голосов в Сенате, то есть хотя бы семь демократов.

Самый длительный шатдаун в истории США длился 35 дней в декабре 2018 — январе 2019 года, во время первого срока Трампа, из-за спора о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

20 сентября Трамп заявил о вероятности временной остановки работы правительства из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по законопроекту о финансировании.

29 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждал, что правительство может оказаться на грани шатдауна после неудачной встречи Трампа с демократами.