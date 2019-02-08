Франция и Германия достигли компромисса по вопросу Северного потока-2 - СМИ Сегодня, 13:49 641 Цей матеріал також доступний українською EPA Берлин и Париж предложили свой вариант поправок в части Третьего энергопакета ЕС EPA

Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части Северного потока-2, сообщает AFP.

По данным AFP, Берлин и Париж предложили свой вариант поправок в части Третьего энергопакета ЕС, отличный от предложений председательствующей в ЕС Румынии.

Французский дипломатический источник сказал агентству, что Париж "не за и не против" Северного потока- 2.

Источник добавил, что Франция искала "гарантии безопасности для Европы, а также безопасности и стабильности Украины".

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране ЕС (в данном случае на Германию - Ред), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью. Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.

В пятницу государства ЕС должны рассмотреть соответствующие предложения.

1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.

По данным СМИ, Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока.

Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Евросоюза. Это позволит Еврокомиссии регулировать работу и использование газопровода.

Предыдущие два председательства в ЕС – австрийское и болгарское – эффективно этому препятствовали.

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран.

Группа противников газопровода нуждается в поддержке трех крупных стран – Италии, Испании и Франции.

7 февраля стало известно, что Париж намерен поддержать соответствующие изменения в законодательство ЕС - французы считают, что реализация проекта добавит Европе стратегических проблем.

В вопросе предотвращение блокады газопровода, федеральное правительство в Берлине полагалось именно на Францию.

В октябре 2018 года были начаты работы по прокладке газопровода Северный поток-2 в территориальных вода Германии. Северный поток-2 - совместный российско-германский политический проект, будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.