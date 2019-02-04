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СМИ: Румыния намерена заблокировать Северный поток – 2

Сегодня, 14:25
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EPA

Председательствующая в ЕС Румыния намерена внести изменения в газовую директиву союза для блокировки Северного потока – 2 в конце текущей недели, сообщает Радио Польша.

По данным источников издания, Бухарест намерен внести вопрос изменения газовой директивы в повестку встречи послов ЕС в конце этой недели. 

Предполагается, что встреча представителей 28 стран ЕС, на которой будет обсуждаться газовая директива, состоится в пятницу, 8 февраля. 

Речь идет о внесении изменений, согласно которым, все газопроводы в ЕС, включая морские их части, должны быть охвачены энергетическим пакетом Евросоюза.

Таким образом, спустя более года этот вопрос выйдет с рабочего уровня на уровень политический. Предыдущие два председательства в ЕС – австрийское и болгарское – эффективно этому препятствовали.

Пока что группа сторонников изменений в законодательстве ЕС насчитывает 10-11 стран. Противники изменений: Германия, Нидерланды, Австрия, а также Болгария.

Группа противников газопровода нуждается в поддержке трех крупных стран – Италии, Испании и Франции

1 января 2019 года началось шестимесячное председательство Румынии в Совете ЕС.   

В октябре 2018 года были начаты работы по прокладке газопровода Северный поток-2 в территориальных вода Германии.  Северный поток-2 - совместный российско-германский политический проект, будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.


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