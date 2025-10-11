Вучич разочарован тем, что Россия предложила Сербии лишь краткосрочное газовое соглашение

Александар Вучич рассчитывал заключить с Газпромом трехлетний контракт, но ему предложили лишь соглашение до конца года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он «очень разочарован» решением России после месяцев переговоров о долгосрочном газовом соглашении предложить лишь соглашение, действующее до конца года.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на интервью Вучича таблоиду Informer.

В статье отмечается, что Вучич после двух встреч в этом году с президентом России Владимиром Путиным рассчитывал заключить с Газпромом трехлетний контракт.

В интервью Informer он предположил, что задержка связана с санкциями США в отношении нефтеперерабатывающего завода сербской нефтекомпании Нефтяная индустрия Сербии, которые вступили в полную силу в начале этого месяца после окончания срока действия нескольких временных исключений.

«Мы месяцами умоляли американцев и нам удалось обеспечить восемь месяцев; в отличие от некоторых других, мы не воры», — сказал Вучич. Он добавил, что Сербия имеет достаточно резервов на следующие три месяца, и отверг предположение, что Белград может национализировать Нефтяную индустрию Сербии, которая контролируется российской Газпром нефтью, чтобы обойти санкции.

«Американцы сказали мне: «Господин президент, подпишите это, санкций не будет, просто скажите нам, что вам нужно время, чтобы национализировать вашу нефтяную промышленность. Я сказал им: «Это для меня неприемлемо. Наша страна не коммунистическая или фашистская, и мы не любим захватывать чужой капитал и чужую собственность», — заявил он.

Газпром нефть, нефтяное подразделение государственного Газпрома, владеет 56% акций Нефтяной индустрии Сербии. Его генеральный директор Александр Дюков 13 октября встретится с Вучичем в Белграде для переговоров.

«Я надеюсь, что россияне решат этот вопрос с американцами», — заявил президент Сербии.

Bloomberg отметил, что дефицит газа этой зимой может усилить давление на Вучича, который столкнулся с внутренними проблемами, поскольку десятки тысяч антиправительственных протестующих выходят на улицы с ноября прошлого года. Протесты начались после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 13 человек.

