Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

27 июля, 17:19
Александр Вучич подчеркнул, что его позиция относительно санкций против России остается неизменной (Фото: REUTERS/Jon Nazca)

Президент Сербии Александр Вучич 27 июля заявил, что его государство не будет вводить санкции против России.

«Мы проводим свою политику, и она базируется на принципах, а не на том, нам что-то нравится или нам что-то подходит в тот или иной момент… Мы будем продолжать нашу политику, которая была принципиальной и до сих пор оказалась правильной, которая никому не нравилась, ни на Западе, ни на Востоке, но граждане Сербии ее любят, потому что это политика независимого и суверенного государства Сербия», — приводит слова Вучича издание Дневник.

Комментируя заявление министра европейской интеграции Неманьи Старовича, который сказал австрийским СМИ, что Сербия якобы будет готова ввести санкции против России, когда вступит в ЕС, Вучич заявил, что это не так.

«Министр Старович говорил немного иначе, он, конечно, говорил неосторожно, но он говорил иначе. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ так и ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросятся защищать россиян, чем когда-либо станут защищать Сербию. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации», — сказал президент Сербии.

Он добавил, что с 31 июля Сербия не будет экспортировать оружие, что создаст трудности для местных оборонных заводов.

Вучич также заявил, что Сербия не позволит другим крупным игрокам использовать ее для своих игр.

«Наша политика остается неизменной — никаких санкций не будет. Когда я говорю, что санкций не будет, то не потому, что так решил один человек, а потому, что я все еще думаю, что большинство министров хотят услышать мою позицию по этому вопросу, и что большинство в Национальном собрании также хочет услышать мою позицию по этому вопросу. Моя позиция не изменилась, поэтому наша политика прежняя», — подытожил президент Сербии.

Обвинения россиян в том, что Сербия якобы экспортирует боеприпасы Украине

29 мая российская разведка заявила, что оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, вопреки декларируемому властями страны нейтралитету. В Москве уверяют, что к этим поставкам привлечены ключевые предприятия сербского оборонного сектора, среди которых Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Тогда Вучич подтверждал, что Сербия экспортирует боеприпасы, но заявлял, что она не продает их ни Украине, ни России.

СВР РФ утверждала, что сербские боеприпасы поставляются в Украину через страны НАТО в виде наборов деталей для дальнейшей сборки. Таким образом, Украина якобы официально получает оружие не от Сербии, а от третьего государства.

В конце июня 2025 года Вучич заявил, что сейчас его страна не осуществляет экспорт боеприпасов. До этого сербские власти уже останавливали экспорт вооружения ранее — в частности, временно приостановили его на месяц летом 2023 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Александар Вучич Сербия Россия Санкции против России

