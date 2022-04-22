«Россия живет в параллельной реальности». Мэр Николаева отреагировал на ложь Минобороны РФ о «катастрофе» в городе 22 апреля, 12:42 Цей матеріал також доступний українською Александр Сенкевич (Фото:Александр Сенкевич/Facebook)

Мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя информацию Минобороны РФ о том, что в Николаеве якобы «катастрофа», заявил, что страна-агрессор Россия «живет в параллельной реальности».

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«Все, что там написано о Николаеве, не соответствует действительности, как и все, что пишет Минобороны РФ. В городе есть электричество, газ, отопление в социальных объектах, а никаких „карательных рейдов“ славных „боевиков территориальной обороны“ нет и в помине», — сказал он.

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По словам городского головы, «этот бред еще раз доказывает, что Россия живет в параллельной реальности и настолько зазомбировала своих людей, что они готовы этот бред воспринимать, даже не анализируя его».

В Минобороны РФ в очередной раз опубликовали лживое заявление. В этот раз обороне ведомство страны-агрессора утверждало, что в Николаеве якобы полностью прекращена работа всех коммунальных служб и предприятий, а населению не выплачиваются гарантированные соцвыплаты.

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