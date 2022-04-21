Про удар по Крымскому мосту и конец всего российского в Украине. Интервью НВ с Алексеем Даниловым, которое вызвало панику в Кремле 21 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Впервые Украина заподозрила, что Россия начнет полномасштабную войну, 6 сентября 2021 года, вспоминает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Тогда, отмечает он, в издании РБК появился материал, где между строк речь шла об опасности.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

До этого времени, уверяет секретарь СНБО, планы диктатора Владимира Путина остаются неизменными — уничтожение украинского государства и нации, полная оккупация страны.

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В интервью Радио НВ Данилов рассказал, как долго Россия сможет стягивать ресурсы на войну и каких наемников уже завербовала; интенсивно ли поступает в Украину оружие от западных партнеров; когда Путин согласовал с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым убийство политического руководства в Киеве и почему тотальная дерусификация неизбежна.

Выход интервью моментально вызвал бурную и граничащую с паникой реакцию в Москве. Так, спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал слова Данилова о Крымском мосте «анонсированием возможного теракта», а экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил сделать секретаря СНБО Украины «следующей целью».

— Оккупанты начали массированное наступление, о котором шла речь в последние недели? Или они еще готовятся?

— [20 апреля] утром начались бои на всей линии фронта, находящейся на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка [испытать] на крепость наши Вооруженные силы. Попытка была неудачна. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление — это вопрос времени.

Я хотел бы заметить, когда кто-нибудь говорит, что это последнее и решающее сражение, я бы не был таким оптимистичным. Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, проходящих на территории нашей страны, начиная с 2014 года.

— Как долго у России еще будет возможность бросать в «печку» новую ресурсы и резервы?

— Те данные разведок, которые мы сегодня получаем от наших партнеров и анализируем, это еще может быть две-четыре недели. Но я еще раз подчеркиваю, что мы ни в коем случае не должны преуменьшать крепость нашего врага: большая страна, людей много, ума — не совсем. То, что их набирают в Бурятии, Туве, отправляют на учебу, а потом они появляются на наших территориях, [свидетельствует о том, что] они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте — так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно.

То, что ощущается напряжение в Российской Федерации в этом направлении, — это понятное дело.

— Насчет ливийцев и сирийцев. Как вы оцените их боевую способность?

— Мне сложно говорить о боевой способности. У нас сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели.

— О каком количестве можно говорить?

— Отряд был полностью уничтожен. Он был небольшим — примерно 20−25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300−500 [человек]: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия.

— Мариуполь. Существует ли, по вашему мнению, возможность помочь городу, украинским воинам, местным гражданам?

— Если бы была хотя бы одна сотая возможности это сделать, наша страна бы это давно сделала. К большому сожалению, не можем сказать, что мы нашли решение этого вопроса.

Это болезненная точка, которая почти каждый день проговаривается, но, к большому сожалению, сегодня решения, которое позволило бы оттуда забрать раненых, убитых, гражданское население, пока окончательного нет. Мы предлагали уже десятки вариантов, но понимаем, с кем мы имеем дело.

Ситуация в Мариуполе — болит, она не проста. Решения пока простого и сложного мы найти не можем. Если бы была хоть одна возможность, мы бы это обязательно сделали. Нам нужно мощное оружие, бронетехника. К сожалению, до сих пор в достаточном количестве мы ее не получили, чтобы наши военные могли бы делать те или иные вещи для того, чтобы дать проход на город Мариуполь.

— Мы надеемся, что оружие от западных партнеров будет поступать быстро в условиях подготовки наступления врагов на востоке?

— Оружие поступает почти каждый день. Другое дело, что мы его ждали гораздо раньше.

Я не открою тайну, что в то, что мы будем стоять и бороться за свою независимость не верила ни одна страна мира. Они давали нам слишком мало времени для того, чтобы мы капитулировали. Более того, они осознавали все планы, которые были в Российской Федерации. Для нас они также не были большой тайной. Но они не верили, что наша страна, наши граждане, наш президент, наши вооруженные силы будут бороться.

— Франция готова предоставить Украине гарантию безопасности. Существует ли, по-вашему, формула взаимопомощи, кроме Вашингтонского соглашения. Мы в Украине уже скептически относимся к этому словосочетанию гарантии безопасности.

— Гарантии нашей безопасности это три составляющие. Первая — это наши сознательные граждане. Вторая — это наша армия, весь сектор безопасности и обороны. Третья — наше оружие. Это три компонента, в которые я верю.

Остальные — все эти пляски-обещания, которые нам говорят люди, которые находятся у власти, [не длительные]: власть изменилась и они говорят: «Это же не мы подписывали, был другой президент». Кроме того, каждая страна [гарантии безопасности] читает по-своему.

Я верю только в наш народ, в Вооруженные силы и в наше оружие, которое сегодня доказало на поле боя, что оно является одним из лучших в мире. Многие загрустили, когда мы убрали Москву (крейсер, флагман Черноморского флота РФ — ред.) именно нашими украинскими ракетами.

— Может ли Украина ударить по Крымскому мосту? Они перебрасывают помощь этим путем. Есть ли понимание, что этот момент когда-нибудь наступит?

— Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем.

— Вы раньше говорили и об угрозе, существующей для политического руководства страны, что оккупанты не оставляют эти попытки. Говорилось, насколько я понимаю, о том, что реализовывать замысел будут наемники ЧВК Вагнера. Я получил информацию, что сегодня Вооруженные силы ударили по «вагнеровцам» на востоке Украины. Можете подтвердить или опровергнуть это?

— Начнем с того, что когда начинают этих«вагнеровцев» как-то преподносить, что это какая-то спецэлита, [скажу, что] это обычный сброд, наемники, которых нанимают убивать людей. Никакой элиты там нет и быть не может, потому что любой уважаемый человек, относящийся к элите, никогда не пойдет в эти «вагнеровские» отряды.

Они не имеют никакого отношения к процессу [реализации] того плана, который был у Путина. Он, кстати, не меняется. Не знаю, кто решил, что у Путина поменялись планы.

Планы довольно просты: уничтожение нашего государства, нации и полная оккупация нашей страны. Но наша армия, наш народ, наш президент, ему эти планы поломали. Это во-первых.

Во-вторых, по поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает. Наша разведка отслеживала эти процессы.



Были три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны. Одна сегодня находится на территории Донецкой области, другая — на территории города Мариуполь, но они не в первых рядах идут, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно.

— Где сам Кадыров известно? Или это не интересно?

— Я не знаю, где этот человек. Точно могу сказать, что его здесь никогда и в помине не было. Все эти фотографии, постановочные кадры, что он был на войне — полная чушь. У себя, должно быть, где-то сидит.

— Как вы оцените усилия по документированию военных преступлений? Важен международный аспект, чтобы не было вопросов у западных политиков, кто это сделал.

— Мы со своей стороны делаем все возможное и невозможное для того, чтобы вовлечь мировое сообщество в этот процесс. Как долго этот процесс будет происходить, сложно сказать, потому что у них есть свои правила. Единственное, хочу напомнить. Помните, в каком году летом был сбит MH17?

— В 2014 году.

— А сейчас уже 2022 год. К этому времени сообщество, заботящееся обо всех и вся, было не в состоянии поставить точку в этом вопросе и за восемь лет сказать, это российская ракета, это российское командование, российский Бук убили 298 граждан других стран. В этом самолете находились граждане стран — членов НАТО, [он] был сбит боевой ракетой Российской Федерации и ни одного заседания в этом отношении, к большому сожалению, не состоялось [в Альянсе]. Эти вещи неприятны.

Если вы не даете отпор убийце, то он будет повторять свои преступления больше и больше.

Если бы в свое время в 2008 году Путину дали по рукам за Грузию 08.08.2008 года… Тогда весь мир промолчал, французы начали выполнять какую-то миссию по договоренностям. Французский президент был несколько раз с Путиным на встречах. Чем кончилось? До этого времени Грузия не может вернуть свои земли.

Затем начался процесс у нас на территории Донецкой, Луганской областей. Тоже немцы с французами были переговорщиками. Договаривались с тем, что [президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер предлагал нам потерять нашу независимость из-за своих формул, а сейчас обижается, чего его не пригласили в Киев. Вместо того чтобы сказать, что это суверенная территория, которая нами зафиксирована с 1991 года и «что вы здесь делаете, господин Путин?», они с ним заигрывают, строят газопроводы, бизнес. У них деньги на первом месте. Это большая проблема в так называемых демократических странах, когда деньги превалируют над жизнью человека.

Каждая страна в этой войне имеет свои интересы.

— В Ватикане провели Крестный ход, где украинка и россиянка несли общий крест, как символ примирения. А теперь Папа Римский Франциск поедет в Москву?

О Крестном ходе на Пасху. Зачем вы нас братаете? Мы разберемся самостоятельно.

У каждого свой энтузиазм. Довольно неприятная вещь, когда церковь начинает свои церковные интересы ставить выше жизни ребенка. Они помолились бы из тех 205 детишек, которых убил Путин.

[Папа Римский собирается] к Кириллу отправляться для того, чтобы о чем-то с ним говорить. О чем ты можешь говорить с человеком, говорящим: «Идите и убивайте». [В ближайшее время] он будет в Москве.

— Будет встречаться с российским иерархом, освятившим эту войну.

— Российские попы призывают убивать наших граждан во главе с Кириллом.

— Что мы в Украине делаем с этой пятой колонной?

— Поверьте, ее не будет. Мало кто понимает, что будет происходить после нашей победы. У нас будет тотальная дерусификация бизнеса, политики и многих сфер нашей жизни. Ничего российского у нас здесь уже не останется.

— Вам не кажется, что мы не можем ждать победы? Это нужно делать сейчас.

— Наше население, наши граждане все сделают без нас. Прямо сейчас сознательных граждан много на фронте.

— Но ведь мы хотим, чтобы это происходило законно, а не стихийно.

— Конечно, в законном порядке. Будут законы, которыми мы будем все это запрещать, налагать санкции на такие институции и все. Россия — большая страна. Вам нравится Россия? Пожалуйста, отправляйтесь туда и там живите.

Чтобы вы понимали, впервые, когда мы обратили внимание, что у нас есть большая опасность. 6 сентября 2021 года [Сергей] Шойгу, являющийся министром обороны РФ дал обширную статью на РБК. Она называлась Как мы будем строить Сибирь. Если между строк читать, то они бы ее перестраивали через тех людей, которых они туда в концлагеря отправляли, как в свое время отправляли НКВД-сты наших граждан после и во время Второй мировой войны. Ничего не изменилось.

Помните, они много путешествовали с Путиным по Сибири? То рыбу ловили, то по горам ходили. У них там эта мечта была — строить города за счет наших граждан, которых они должны были депортировать после войны.

— Возможен ли обмен Виктора Медведчука?

— Насколько я понимаю, он там (в России — ред.) сейчас никому не нужен.

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