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Сенат США одобрил санкции против Сирии

Вчера, 23:59
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ЕРА

Сенат США

Американский Сенат поддержал введение санкций против Сирии и ее союзников.

Также, дополнительные санкции будут введены против РФ и Ирана, передает портал c-span, который вел трансляцию заседания.

Далее законопроект будет передан для голосования в Палату представителей США.

Напомним, США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Теги:   Иран Россия Сирия Сенат США

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