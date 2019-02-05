Сенат США одобрил санкции против Сирии Вчера, 23:59 105 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сенат США ЕРА

Американский Сенат поддержал введение санкций против Сирии и ее союзников.

Также, дополнительные санкции будут введены против РФ и Ирана, передает портал c-span, который вел трансляцию заседания.

Далее законопроект будет передан для голосования в Палату представителей США.

Напомним, США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.