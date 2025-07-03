В ХАМАС заявили, что рассматривают предложение Трампа о перемирии в Газе

Группировка ХАМАС заявила, что рассматривает предложение о прекращении огня в секторе Газа , которое президент США Дональд Трамп охарактеризовал как «окончательное».

Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении палестинская группировка сообщила, что рассматривает новые предложения по перемирию, переданные посредниками из Египта и Катара. В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что его страна «серьезно настроена» достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

«Есть некоторые положительные признаки. Я не хочу говорить больше на данный момент. Но наша цель — как можно скорее начать непрямые переговоры», — сказал он во время визита в Эстонию.

2 июля Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

«Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, доставят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УГРЕШИТСЯ. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал в соцсети Truth Social.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих первых публичных заявлениях после объявления Трампа призвал к полной ликвидации ХАМАС.

«ХАМАСа не будет. Не будет „Хамастана“. Мы не вернемся к этому. Все кончено», — заявил он.