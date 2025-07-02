Трамп заявил, что Израиль согласился на условия для достижения 60-дневного перемирия в Газе (Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа .

Об этом он сообщил во вторник, 1 июля, в соцсети Truth Social.

«Мои представители сегодня провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили немало усилий для достижения мира, доставят это окончательное предложение. Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал Трамп.

28 июня Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Газе может быть уже «близко» и мирное соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели.

19 мая 2025 года в армии Израиля заявили о начале масштабной наземной операции в секторе Газа и сообщили, что ее цель — «захват оперативного контроля над участками опустошенной палестинской территории».

Реклама

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к достижению соглашения между Израилем и ХАМАС. По словам президента, переговоры по ситуации в секторе Газа находятся на завершающей стадии.

31 мая агентство Reuters написало, что группировка ХАМАС ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и выставила свои условия Израилю. В заявлении палестинской группировки говорилось, что, согласно соглашению, она освободит десять живых заложников и 18 тел в обмен на освобождение Израилем ряда палестинских заключенных, что соответствует предложению спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

В ХАМАС добавили, что «это предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, всеобъемлющего вывода войск из Газы и обеспечения потока помощи народу и семьям в Газе».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками заложников заявил, что Израиль согласен принять последний план Уиткоффа.