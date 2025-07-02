Трамп призвал ХАМАС принять «окончательное предложение» по перемирию в Газе

Сектор Газа (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Президент США Дональд Трамп призвал группировку ХАМАС принять так называемое «окончательное предложение» по 60-дневному перемирию с Израилем в секторе Газа, которое должны передать посредники из Катара и Египта.

Об этом сообщает Reuters.

В заметке в социальных сетях Трамп отметил, что его представители провели «долгую и продуктивную» встречу с израильскими чиновниками по Газе.

Имен своих представителей он не озвучил, однако, как пишет Reuters, специальный посланник США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс планировали встречу со старшим советником премьер-министра Израиля Роном Дермером.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, «в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне». По словам президента США, представители Катара и Египта передадут «это окончательное предложение» ХАМАС.

«Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока Хамас примет это соглашение, потому что ситуация не улучшится — ОНА ТОЛЬКО УХУДШИТСЯ. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — заявил Трамп.

28 июня Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Газе может быть уже «близко» и мирное соглашение может быть достигнуто в течение следующей недели.

19 мая 2025 года в армии Израиля заявили о начале масштабной наземной операции в секторе Газа и сообщили, что ее цель — «захват оперативного контроля над участками опустошенной палестинской территории».

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к достижению соглашения между Израилем и ХАМАС. По словам президента, переговоры по ситуации в секторе Газа находятся на завершающей стадии.

31 мая агентство Reuters написало, что группировка ХАМАС ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и выставила свои условия Израилю. В заявлении палестинской группировки говорилось, что, согласно соглашению, она освободит десять живых заложников и 18 тел в обмен на освобождение Израилем ряда палестинских заключенных, что соответствует предложению спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

В ХАМАС добавили, что «это предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, всеобъемлющего вывода войск из Газы и обеспечения потока помощи народу и семьям в Газе».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками заложников заявил, что Израиль согласен принять последний план Уиткоффа.

