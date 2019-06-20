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В МИД Ирана раскрыли подробности уничтожения беспилотника США

Вчера, 22:24
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В МИД Ирана раскрыли подробности уничтожения беспилотника США - фото

JZarif/Twitter

Дрон нарушил воздушное пространство Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что разведывательный беспилотник США, накануне уничтоженный Тегераном, вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

По его словам, американский беспилотник в невидимом режиме вылетел из ОАЭ в 00:14 и нарушил воздушное пространство Ирана. В 04:05 он был сбит.

«Мы обнаружили обломки беспилотника американских военных в наших территориальных водах, где он был сбит», — заявил Зариф.

Напомним, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил , что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

Теги:   ОАЭ США Иран

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