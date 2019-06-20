В МИД Ирана раскрыли подробности уничтожения беспилотника США Вчера, 22:24 Цей матеріал також доступний українською JZarif/Twitter Дрон нарушил воздушное пространство Ирана JZarif/Twitter

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что разведывательный беспилотник США, накануне уничтоженный Тегераном, вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

По его словам, американский беспилотник в невидимом режиме вылетел из ОАЭ в 00:14 и нарушил воздушное пространство Ирана. В 04:05 он был сбит.

«Мы обнаружили обломки беспилотника американских военных в наших территориальных водах, где он был сбит», — заявил Зариф.

Напомним, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил , что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.