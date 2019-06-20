Очень большая ошибка. Трамп отреагировал на уничтожение американского беспилотника в Иране Сегодня, 17:53 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jonathan Ernst Дональд Трамп REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп, комментируя уничтожение американского беспилотника, заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

Об этом он написал в Twitter.

«Иран совершил очень большую ошибку!», — заявил он.

Ранее корпус стражей исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.